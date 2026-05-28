modena catellani nuovo direttore generale

Il Modena ha nominato un nuovo direttore generale, dopo le recenti sconfitte e il cambio di allenatore. La squadra sta riorganizzando la propria struttura, con l’obiettivo di migliorare le performance. La decisione di sostituire l’ex tecnico è stata una delle prime mosse in questa fase di ricostruzione. La società ha comunicato ufficialmente il nuovo incarico, senza ulteriori dettagli sui piani futuri. La squadra riprenderà gli allenamenti con il nuovo assetto dirigenziale.

I giorni d’attesa, trascorsi dalla sconfitta con la Juve Stabia, avevano una giustificazione. Il Modena si sta ricostruendo al suo interno, l’esonero di Andrea Sottil era solo un primo, piccolo, passo verso qualcosa di ancor più grande e. nuovo. Ecco spiegata anche l’espressione utilizzata in quel comunicato: ". un nuovo corso". Che, ad oggi, assume contorni finalmente chiari. La famiglia Rivetti ha deciso di promuovere Andrea Catellani nel ruolo di direttore generale, ponendosi l’obiettivo di individuare un direttore sportivo e, successivamente, di scegliere il nuovo allenatore. Andiamo con ordine. Era (più o meno) tutto programmato. Il primo tassello, ancor prima di questo riassetto interno, vede un avvicinamento sempre più concreto e presente di Silvio Rivetti nel settore sportivo e non solo nel ruolo di vicepresidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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