Matt Brittin sta per diventare il nuovo direttore generale della BBC, secondo quanto riportato dal Guardian. La nomina è ancora in fase di definizione, ma le fonti indicano che Brittin si avvicina a questo incarico dopo aver superato le fasi finali del processo di selezione. La BBC attende l’annuncio ufficiale per confermare il cambiamento alla guida dell’ente.

Matt Brittin è vicino ad assumere il ruolo di direttore generale della BBC. Lo riporta il Guardian, citando fonti interne: prenderà il posto di Tim Davie, che a novembre aveva rassegnato le dimissioni (assieme alla responsabile della divisione news Deborah Turness) dopo le critiche rivolte all’emittente per un documentario su Donald Trump, nel quale il discorso tenuto dal presidente Usa il 6 gennaio 2021 era stato tagliato in modo da far sembrasse che il tycoon stesse incoraggiando l’assalto al Campidoglio. Matt Brittin (Ansa). Chi è Matt Brittin. Brittin, 57 anni ed ex atleta olimpico nel canottaggio, per un decennio è stato presidente di Google per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa, prima di lasciare l’incarico all’inizio del 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - BBC, sarà Matt Brittin il nuovo direttore generale

Articoli correlati

Leggi anche: Angelo Tanese è il nuovo direttore generale dell’Agenas

Leggi anche: Ufficio scolastico regionale, Filippo Serra è il nuovo direttore generale

Contenuti utili per approfondire Matt Brittin

Matt Brittin, ex capo Google Europa, verso la guida della BBCSecondo fonti interne citate dal Guardian, Matt Brittin – ex presidente di Google per Europa, Medio Oriente e Africa – sarebbe vicino a diventare il nuovo ... primaonline.it

Former Google chief emerges as front runner for BBC Director GeneralMatt Brittin, former Google EMEA President, has emerged as the leading candidate to become the next BBC Director General amid ongoing legal and strategic challenges facing the broadcaster. Former ... computing.co.uk