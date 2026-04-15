 Emmanuele Forlani nuovo direttore generale della Compagnia delle Opere

Il Consiglio direttivo della Compagnia delle Opere ha deciso di nominare Emmanuele Forlani come nuovo direttore generale durante la riunione di ieri.

Il Consiglio direttivo di Compagnia delle Opere, riunitosi nella giornata di ieri, ha nominato Emmanuele Forlani nuovo direttore denerale. La nomina si inserisce in un percorso di sviluppo dell’associazione in una fase particolarmente significativa per il suo futuro. “Oggi è un giorno importante per Compagnia delle Opere – è il commento di Andrea Dellabianca, presidente nazionale di Cdo -. Siamo certi che la sua esperienza e la sua visione sapranno accompagnare Cdo nel rafforzamento della propria missione e nel sostegno alle realtà che ne fanno parte”. “Per me un onore assumere questo incarico – ha dichiarato Forlani -. Sono convinto che lo sviluppo dei corpi intermedi rappresenti un elemento di grande ricchezza per il nostro Paese.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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