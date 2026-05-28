Moda | l’IA trasforma i vecchi cartamodelli in capi pronti per la fabbrica

? Domande chiave Come può un algoritmo trasformare un vecchio disegno in un cartamodello?. Perché i programmatori esperti di gaming falliscono nella produzione tessile?. Come si protegge il sapere dei modellisti dalla scomparsa generazionale?. Quanto tempo risparmia un'azienda convertendo gli archivi storici in digitale?.? In Breve Silvia Szymczyk ha maturato esperienza tecnica nella sample room di Max Mara nel 2016.. La tecnologia riduce i tempi di creazione dei modelli da settimane a poche ore.. Il progetto coinvolge una community di oltre 22.000 professionisti su LinkedIn.. Il sistema abilita il made to order su larga scala per grandi maison italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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