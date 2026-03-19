A Genova, nel centro storico, è stata scoperta una fabbrica che produce capi di moda e orologi Rolex contraffatti. Durante l’operazione sono stati sequestrati più di 300.000 capi falsificati. Dieci persone sono state denunciate per aver gestito questa attività illegale. L’intervento ha portato alla chiusura di un sito dedicato alla produzione di merce falsa.

È di 10 soggetti denunciati e oltre 300.000 pezzi sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza nel centro storico di Genova, dove è stata scoperta una vera e propria “fabbrica del falso” destinata alla produzione su larga scala di abbigliamento e accessori contraffatti. L’intervento, avvenuto nella serata di ieri, è stato reso possibile grazie a un’indagine partita dal monitoraggio dei social network e ha portato allo smantellamento di un laboratorio clandestino e di un magazzino utilizzati per la filiera della contraffazione. Le indagini partite dai social network Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio dal monitoraggio di alcuni profili social sospetti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scovata "fabbrica del falso" a Genova, sequestrati oltre 300mila capi di moda e Rolex contraffatti

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