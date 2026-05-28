Mobilità docenti 2026 tabulati pronti Posti disponibili per i trasferimenti | pubblicate anche le province della Sicilia

Sono stati pubblicati i tabulati con i posti disponibili per i trasferimenti dei docenti per il 2026, inclusi quelli nelle province della Sicilia. Diversi Uffici Scolastici stanno rendendo accessibili i prospetti degli organici, che indicano le disponibilità di cattedre e incarichi nelle varie regioni. La procedura riguarda principalmente le fasi di mobilità territoriale e professionale, con dati aggiornati sulle sedi di assegnazione. Le pubblicazioni sono state rese note tramite i portali ufficiali degli uffici competenti.

Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando i prospetti degli organici e gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2026-2027. prospetto organico: posti comuni n. 7.298 posti, posti di sostegno n. 1.198, il contingente dei posti di potenziamento è pari a 761 posti comuni e 50 posti di sostegno. Sassari organico secondaria primo grado – organico secondaria secondo grado – organico scuola primaria – organico scuola infanzia – organico... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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