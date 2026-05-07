Sono stati resi noti i dati aggiornati sulla mobilità dei docenti per il 2026, con l’indicazione degli organici e dei posti disponibili per i trasferimenti. Diversi Uffici Scolastici stanno pubblicando i prospetti relativi alle assegnazioni e alle disponibilità di cattedre, fornendo così un quadro dettagliato delle possibilità di spostamento per il prossimo anno scolastico. La pubblicazione di questi dati fa parte delle procedure previste dal ministero dell’istruzione.

Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando i prospetti degli organici e gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2026-2027. L'articolo Mobilità docenti 2026, prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti. AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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