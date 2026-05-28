Mobilità docenti 2026 il 29 maggio arrivano gli esiti dei trasferimenti Cavallini Anief | Molti non hanno avuto il tempo di fare reclamo e adesso?

Il 29 maggio saranno pubblicati gli esiti della mobilità docenti per l’anno scolastico 202627, riguardanti i trasferimenti territoriali e professionali a livello provinciale e interprovinciale. La procedura coinvolge migliaia di insegnanti in tutta Italia. Secondo un rappresentante sindacale, molti insegnanti non hanno avuto il tempo di presentare reclami prima della pubblicazione dei risultati.

Il 29 maggio saranno pubblicati gli esiti della mobilità docenti per l’anno scolastico 202627. Si tratta dei movimenti relativi alla mobilità territoriale e professionale, sia provinciale che interprovinciale, che coinvolgono migliaia di insegnanti in tutta Italia. Nel corso del Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino, Stefano Cavallini di Anief ha però segnalato possibili criticità nelle procedure di verifica delle domande, soprattutto nelle grandi province. “Verranno pubblicati a livello nazionale tutti i movimenti di tutte le province d’Italia sia per quanto riguarda la mobilità territoriale e professionale, sia provinciale, sia comunale che interprovinciale”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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