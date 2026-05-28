Mobilità docenti 2026 | domani 29 maggio l’esito sarà inviato anche a chi non otterrà il trasferimento

Venerdì 29 maggio verranno inviate le comunicazioni relative alla mobilità 2026 a tutti i docenti, indipendentemente dall’esito. Chi non otterrà il trasferimento o il passaggio di cattedra e ruolo riceverà comunque una email con l’esito della domanda. La procedura riguarda le richieste di mobilità per l’anno scolastico 2026. Le comunicazioni saranno inviate anche a chi non avrà ottenuto il trasferimento desiderato.

Mobilità 2026: anche il docente che non otterrà il trasferimento o passaggio di cattedraruolo richiesto riceverà una mail venerdì 29 maggio. In questo caso con esito negativo. Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali n. 2016679, e delle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali A disporlo l’ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026 Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 202627 Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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