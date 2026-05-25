Mobilità docenti 2026 27 venerdì 29 maggio l’esito Come presentare reclamo e accedere agli atti in presenza di eventuali errori

Venerdì 29 maggio saranno pubblicati gli esiti della mobilità docente per il 202627, di solito nella mattinata. Chi riscontra errori può presentare reclamo e richiedere accesso agli atti.

Gli esiti della mobilità docente per il prossimo anno scolastico 202627 si conosceranno venerdì 29, in genere nel corso della mattinata. Se consultando i bollettini ufficiali dei movimenti si dovessero riscontrare delle anomalie, è di fondamentale importanza agire tempestivamente in base a quanto indicato dall’art 17 del CCNI 202528, che definisce le modalità e i passaggi da seguire. In questi casi, è necessario fare immediata chiarezza presentando un reclamo motivato e, se utile per verificare la situazione, una contestuale richiesta di accesso agli atti. Il docente ha 10 giorni di tempo dalla pubblicazione degli esiti per contestare l’atto e inviarlo direttamente all’ufficio che lo ha emesso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità ATA 2026, le info utili per compilare senza errori la domanda

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