Mixa Urea Cica Repair+ è un prodotto indicato per trattare la pelle secca. La sua formula contiene urea, nota per le proprietà idratanti e lenitive. È adatto sia per adulti che per bambini e si propone come trattamento intensivo. La crema aiuta a migliorare l’idratazione e la barriera cutanea, alleviando la pelle ruvida e screpolata. Non sono riportate controindicazioni specifiche o effetti collaterali nel comunicato.

Un prodotto multiuso, essendo una crema viso-corpo, ma adatta anche a tutta la famiglia - bambini inclusi - e che oltre a nascondere una serie di attivi extra idratanti, ha un rapporto qualità-prezzo (quasi) imbattibile. A dimostrazione del suo successo, inoltre, sono gli oltre 5000 pezzi che ogni mese vengono venduti su Amazon: una media di oltre 160 confezioni al giorno. Il brand Mixa nasce nel 1924 grazie al farmacista Dr. Roger e si è sviluppato nel tempo con una missione chiara: prendersi cura della pelle attraverso formule essenziali, ad alta tollerabilità e dermatologicamente testate. Urea Cica Repair+ è una crema multiuso specifica per pelli secche, ruvide e screpolate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mixa Urea Cica Repair+: tutti i benefici dell'urea per la pelle secca

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Ho speso tutti i miei soldi in sol de Janeiro e mixa

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