In Italia, l’agricoltura biodinamica afferma di non essere interessata dal blocco dei fertilizzanti derivante dal conflitto in Iran. Nel frattempo, i prezzi dell’urea sono aumentati del 30% in seguito alla chiusura dello Stretto di Hormuz. La crisi riguarda principalmente il mercato internazionale dei fertilizzanti, che si sta confrontando con aumenti di costi e restrizioni dovute alle tensioni geopolitiche.

L’agricoltura biodinamica in Italia si dichiara immune dal blocco dei fertilizzanti causato dal conflitto in Iran, mentre i prezzi dell’urea salgono del 30% a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz. Il sistema alimentare globale è scosso da una crisi di approvvigionamento che ha l’impennata dei costi dei concimi chimici. Questa situazione deriva dagli attacchi condotti da Israele e Stati Uniti contro l’Iran il 28 febbraio scorso, che hanno portato alla paralizzazione delle rotte marittime nel Golfo Persico. Le conseguenze sono immediate dipende dalla chimica di sintesi: quasi un milione di tonnellate di prodotti per il suolo rimangono attualmente bloccate nelle acque del Golfo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi urea: l’agricoltura biodinamica sfida il blocco del Golfo

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Agricoltura lucana in crisi: il gasolio sale del 35%La crisi energetica e le speculazioni sui mercati stanno schiacciando il settore agricolo lucano tra costi in esplosione e margini che si...

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Fertilizzanti, tregua inutile: prezzi ancora alle stelle e agricoltura in crisi, ecco cosa sta succedendo davveroLa tregua in Medio Oriente non risolve la crisi dei fertilizzanti. Tonnellate di prodotti in meno e prezzi alle stelle mettono a rischio il comparto agricolo. panorama.it

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#Fertilizzanti alle stelle: l'Europa è (ancora) troppo fragile. La crisi in Medio Oriente riaccende l'allarme concimi: l’urea vola a 765 €/t (+60% dal 2020) e la dipendenza dall'estero strozza i margini delle aziende agricole. A Bruxelles il Consiglio #Agrifish met - facebook.com facebook

Non solo petrolio: il conflitto mediorientale colpisce i fertilizzanti e minaccia i raccolti. Dall'urea ai fosfatici, i prezzi salgono del 30-40%, l'effetto cascata si farà sentire sui consumatori. x.com