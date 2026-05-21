Urea | l’impasse nel Golfo fa impennare i prezzi e minaccia i raccolti

Il prezzo dell'urea è aumentato a causa di un’impasse nel Golfo, influenzando i costi di produzione e minacciando i raccolti agricoli. Il blocco dello stretto di Hormuz, che impedisce il passaggio di alcune navi, ha contribuito a questa situazione di incertezza nel mercato delle materie prime. Questa dinamica potrebbe portare a un aumento dei costi di fertilizzanti, con ripercussioni sui prezzi del mais venduto al supermercato. La questione si inserisce in una serie di fattori legati alla sicurezza alimentare globale.

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? Punti chiave Come influirà il rincaro dell'urea sul prezzo del mais al supermercato?. Perché il blocco dello stretto di Hormuz minaccia la sicurezza alimentare?. Quanto inciderà l'impennata dei costi dei fertilizzanti sul bilancio delle famiglie?. Come può l'Europa compensare la mancanza di urea importata dal Qatar?.? In Breve Prezzo urea in Italia balzato dell'84% rispetto a maggio scorso.. In Germania la tonnellata di urea passa da 370 a 550 euro.. L'India chiede di dimezzare l'uso di concimi per carenza approvvigionamenti.. ONU stima 45 milioni di persone in fame acuta dopo giugno..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Urea: l’impasse nel Golfo fa impennare i prezzi e minaccia i raccolti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Petrolio a 101 dollari: il blocco a Hormuz fa impennare i prezzi? Cosa sapere Il petrolio Brent supera i 101 dollari dopo il blocco navale USA nello Stretto di Hormuz. Crisi urea: l’agricoltura biodinamica sfida il blocco del GolfoL’agricoltura biodinamica in Italia si dichiara immune dal blocco dei fertilizzanti causato dal conflitto in Iran, mentre i prezzi dell’urea salgono...