Un mistero legato al sommergibile Toti si intreccia con un’escape room che combina scienza e viaggi nel tempo. Nel gioco, si chiede come si possa risolvere un enigma utilizzando un vecchio mangiacassette. Inoltre, si indica che una persona dovrà interpretare il ruolo di medium per condurre l’indagine. La narrazione coinvolge elementi di fantasia, senza dettagli su eventi reali o sul contesto storico.

? Punti chiave Come si può risolvere un mistero usando un vecchio mangiacassette?. Chi dovrà interpretare il ruolo del medium durante l'indagine?. Cosa accadrà se i giocatori non riusciranno a fermare i loop temporali?. Come cambierà la visita al museo grazie ai tablet investigativi?.? In Breve Apertura il 29 maggio presso il Museo Leonardo Da Vinci di via San Vittore.. Team da 3 a 6 giocatori con 90 minuti per risolvere l'enigma.. Costo tra 105 e 165 euro per gruppo tramite portale feverup.com.. S-506 è il primo sottomarino italiano post-seconda guerra mondiale da 340 tonnellate.. A partire dal prossimo 29 maggio, il Museo della Scienza e... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero nel sommergibile Toti: l’escape room tra scienza e viaggi nel tempo

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