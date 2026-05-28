Il sottomarino Enrico Toti S 506 diventa il primo “escape room” sottomarino. All’interno, i visitatori potranno partecipare a un gioco investigativo che combina storia, scienza e misteri della Guerra Fredda. L’imbarcazione, esposta al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci dal 2005, sarà aperta al pubblico per questa esperienza interattiva. La novità permette di esplorare il sottomarino in modo diverso, attraverso un’attività ludica e didattica.

Milano, 28 maggio 2026 – Si sale a bordo del sottomarino Enrico Toti S 506, esposto al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci dal 2005. Ma non è la “classica” - e sempre sorprendente - visita guidata all’interno della sua pancia. Il Toti questa volta dà l’ambientazione ed è il protagonista di una nuova avventura: un “escape game” che miscela storia, scienza e tecnologia a un caso poliziesco da risolvere, con qualche nota pure esoterica. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaammiraglio-pure-di-terra-tra-6713b84a Il gioco. Il “Toti Submarine Escape“ salperà per la prima volta domani (fino al 21 giugno un turno a weekend, ogni venerdì alle 18 e il sabato e la domenica alle 19; dopodiché ogni venerdì alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Toti diventa il primo sottomarino “escape room”: nella sua pancia si potrà giocare agli investigatori tra storia, scienza e misteri da Guerra fredda

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