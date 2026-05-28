L' escape room più reale | gioco di gruppo nel sommergibile Toti

Un gruppo di giocatori ha partecipato a un’esperienza di escape room ambientata in un sommergibile reale. Si tratta di una delle poche escape room in cui l’ambiente è autentico, non ricostruito. La sfida si è svolta all’interno di un sommergibile Toti, offrendo un’esperienza immersiva e senza scenografie artificiali. L’attività ha visto i partecipanti affrontare enigmi e prove all’interno di uno spazio reale, con l’obiettivo di completare la missione.

Di escape room ce ne sono tante. Molte meno sono quelle ambientate in contesti reali e non ricostruiti ad arte. Una sola, però, può permettersi il lusso di portarci nelle viscere di un vero sottomarino, nome in codice S-506: succede al Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo Da Vinci", dove il leggendario "Toti" diventa la scena di un'avventura da mozzare il fiato e aguzzare l'ingegno. Si chiama "Toti Submarine Escape" e nasce da un progetto del game designer Luca Roncella, responsabile dell'area Gaming & Digital Interactivity del Museo. La storia è affascinante: "Si inizia nel qui ed ora, entrando nel Toti come si farebbe in una normale visita guidata al Museo", spiega Roncella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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