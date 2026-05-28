L' escape room più reale | gioco di gruppo nel sommergibile Toti
Un gruppo di giocatori ha partecipato a un’esperienza di escape room ambientata in un sommergibile reale. Si tratta di una delle poche escape room in cui l’ambiente è autentico, non ricostruito. La sfida si è svolta all’interno di un sommergibile Toti, offrendo un’esperienza immersiva e senza scenografie artificiali. L’attività ha visto i partecipanti affrontare enigmi e prove all’interno di uno spazio reale, con l’obiettivo di completare la missione.
Di escape room ce ne sono tante. Molte meno sono quelle ambientate in contesti reali e non ricostruiti ad arte. Una sola, però, può permettersi il lusso di portarci nelle viscere di un vero sottomarino, nome in codice S-506: succede al Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo Da Vinci", dove il leggendario "Toti" diventa la scena di un'avventura da mozzare il fiato e aguzzare l'ingegno. Si chiama "Toti Submarine Escape" e nasce da un progetto del game designer Luca Roncella, responsabile dell'area Gaming & Digital Interactivity del Museo. La storia è affascinante: "Si inizia nel qui ed ora, entrando nel Toti come si farebbe in una normale visita guidata al Museo", spiega Roncella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Dopo essere stato protagonista di un'avventura VR (ed essere stato inserito nel nostro database narrativo), il sottomarino Toti torna al centro di una nuova esperienza ludica, una escape room investigativa in cui uno uno degli oggetti più iconici del Museo Nazi facebook
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