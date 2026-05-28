Le foto di presunti feti mostrano piccoli animali simili a petauro, secondo l'analisi digitale condotta. Gli esperti hanno confrontato le immagini con fotografie di animali selvatici e domestici, rilevando somiglianze con piccoli marsupiali. La verifica ha evidenziato che le immagini non rappresentano feti umani, ma animali di dimensioni e caratteristiche compatibili con i petauro. La scoperta ha portato a dubitare della veridicità delle immagini diffuse online.

? Domande chiave Chi ha organizzato il tranello digitale per testare l'attivista?. Come ha fatto l'analisi digitale a smascherare le immagini?. Perché Joanna Howe continua a usare i nomi delle presunte neonate?. Quali conseguenze avrà questo scandalo sulla manifestazione di Sydney?.? In Breve L'utente Lynn ha orchestrato il tranque per testare il fact-checking di Howe.. Manifestazione a Sydney rinominata per le presunte gemelle Ruth ed Emma.. Il parlamentare Barnaby Joyce di One Nation parteciperà al raduno di Sydney.. Precedente controversia su foto del piccolo Samuel scattate a Townsville.. L’attivista Joanna Howe ha ammesso mercoledì che le immagini di feti umani utilizzate per sostenere le sue tesi potrebbero rappresentare in realtà dei piccoli di petauro dello zucchero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero Howe: quelle foto di feti sono piccoli petauro?

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