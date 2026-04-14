Gli alberi si raddrizzano quando sono piccoli un residenti sulle piante già storte in viale Primo Vere FOTO

Un residente ha segnalato che lungo viale Primo Vere, nella zona sud, sono stati piantati numerosi alberi di recente installazione. Secondo quanto riferito, molti di questi alberi presentano fusti troppo piccoli o mal posizionati, e sono stati dotati di sostegni per favorirne la crescita. La presenza di questi sostegni ha attirato l’attenzione di chi vive nella zona, che ha osservato la situazione.

«Si segnala che lungo viale Primo Vere, zona sud, sono presenti numerosissimi alberi, di recentissima messa a dimora, con sostegni alla crescita dei fusti mal dimensionati eo mal installati». È quanto scrive un nostro lettore nel segnalare la gestione del verde pubblico sul lungomare di Pescara.🔗 Leggi su Ilpescara.it “Gli alberi sono pericolosi”. Anche Bellano prepara le motoseghe per il viale del lungolagoBellano (Lecco), 3 febbraio 2026 – Il clima cambia, tutte le piante di Bellano dovranno essere sostituite. Nonostante i divieti, ancora bighe su viale Primo Vere: la segnalazione di un lettoreNonostante da anni ci sia un’ordinanza che vieta il transito di cavalli e bighe sulle strade comunali, su viale Primo Vere se ne continuano a vedere.