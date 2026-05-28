Gli eredi di Missoni hanno scritto ai dipendenti per comunicare che rimarranno con loro e continueranno a tutelare l’eredità dell’azienda, considerata un’eccellenza italiana. La comunicazione avviene in un momento in cui l’azienda è stata venduta. La nota sottolinea il legame tra le famiglie, le storie e i territori che rappresentano l’identità del marchio. La comunicazione è stata diffusa a seguito dell’accordo di vendita dell’azienda.

Sumirago (Varese), 28 maggio 2026 – Certe aziende non sono soltanto marchi. Sono famiglie, storie, identità che attraversano generazioni e territori. Per questo la lettera che la famiglia Missoni ha indirizzato ai dipendenti del gruppo dopo la cessione della maggioranza della società ha il tono di un passaggio storico, ma anche profondamente umano. Parole cariche di emozione, gratitudine e consapevolezza accompagnano una decisione che la stessa famiglia definisce “importante e molto sofferta”, maturata però “con grande senso di responsabilità” per garantire un futuro più solido all’azienda nata a Sumirago e diventata una delle eccellenze mondiali della moda italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Missoni venduta, gli eredi scrivono ai dipendenti: “Rimarremo con voi e insieme custodiremo l’eredità di un’eccellenza italiana”

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