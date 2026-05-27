Gli eredi di Missoni hanno scritto ai dipendenti, spiegando che la vendita dell’azienda è stata una scelta difficile, fatta per garantire crescita e futuro. La comunicazione sottolinea che l’operazione rappresenta un passaggio importante, anche se complesso, per la storia familiare. La lettera non fornisce dettagli sui nuovi proprietari o sui termini dell’accordo, limitandosi a confermare il cambio di proprietà e la volontà di preservare l’identità del marchio.

Dietro le grandi operazioni finanziarie che attraversano il mondo della moda spesso si nascondono passaggi emotivi complessi, soprattutto quando a cambiare assetto non è soltanto un’azienda, ma una storia familiare costruita nel corso di decenni. Per i marchi simbolo del Made in Italy, ogni cambiamento proprietario rappresenta inevitabilmente anche un momento delicato per dipendenti, collaboratori e territori che hanno accompagnato la crescita del brand. È in questo clima che maturano le parole affidate a una lettera interna, scritta con l’obiettivo di spiegare una scelta definita dolorosa ma necessaria. Un messaggio rivolto ai lavoratori, chiamati ora ad affrontare una nuova fase aziendale dopo il passaggio che ha modificato profondamente gli equilibri proprietari della storica maison. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Missoni cambia proprietà, la lettera degli eredi ai dipendenti: “Scelta sofferta per garantire crescita e futuro”

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