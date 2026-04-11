Dopo il completamento della missione Artemis II, l’equipaggio ha comunicato che tutti e quattro gli astronauti sono in salute e che l’ammaraggio è stato eseguito senza problemi. Il comandante ha commentato che si tratta di un viaggio speciale, sottolineando la soddisfazione per il successo dell’operazione. La missione ha visto coinvolti diversi veicoli spaziali e strumenti, mentre le autorità e il presidente hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto.

“Che viaggio!, stiamo tutti bene, quattro astronauti sani” queste sono le parole del comandate della missione Artemis II dopo l’ammaraggio. L’equipaggio è approdato sulla terra ferma solo alle 4:19. Trump ha definito il "viaggio spettacolare e l’ammaraggio perfetto", rinnovando i suoi complimenti. Ha dichiarato il prossimo obiettivo: Marte Si è conclusa con un ammaraggio perfettola storica missione Artemis II. Dopo 10 giorni passati nello spazio profondo, aver battuto il record di distanza dalla Terra e aver osservato il lato nascosto della Luna, la capsula Orion è rientrata sul nostro Pianeta con successo. Come previsto, la navicella è ammarata nell’Oceano Pacifico, precisamente vicino a San Diego, California. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Artemis II, missione compiuta: ammaraggio perfetto e Trump più orgoglioso che mai

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Temi più discussi: La capsula Orion è ammarata, missione compiuta per Artemis II; Artemis II, missione compiuta: l’uomo torna ad abbracciare la Luna; Artemis II, missione compiuta: gli astronauti sono tornati sulla Terra; Artemis 2, missione compiuta sulla luna: mai così lontani dalla terra e passaggio sul lato nascosto.

Artemis II, missione compiuta: il rientro sulla Terra è riuscito. Dall’ingresso in atmosfera allo splashdown nel Pacifico. Tutte le fasi finali della missioneDopo 10 giorni nello spazio profondo, l'equipaggio di Artemis II è ammarato nel Pacifico alle 2.07 italiane. Un passo verso la Luna. ilfattoquotidiano.it

La navetta Orion è ammarata, missione compiuta per Artemis IIArtemis II è stata una missione perfetta , ha detto l'amministratore capo della Nasa Jared Isaacman suito dopo l'ammaraggio, mentre attendeva l'arrivo della capsula Orion a bordo della nave di ... ansa.it

I quattro astronauti impegnati nella missione Artemis II sono tornati sulla Terra. Con l'ammaraggio della capsula Orion nell'Oceano Pacifico, si conclude un viaggio di quasi 10 giorni sulla Luna e ritorno. x.com

Si è conclusa la missione di #Artemis II, la capsula Orion è ammarata nell’Oceano Pacifico, al largo della California. #Tg1 Gian Vito Cafaro - facebook.com facebook