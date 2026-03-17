Iran Trump e la vittoria ‘a metà’ | successi sul campo ma missione non compiuta

Dopo 17 giorni di operazioni militari contro l’Iran, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si trova a valutare se dichiarare la vittoria o meno. Le azioni sul campo hanno prodotto alcuni successi, ma la missione resta incompleta. L’amministrazione americana monitora attentamente gli sviluppi prima di prendere una decisione ufficiale. La situazione rimane tesa, con continui aggiornamenti sul conflitto in corso.

(Adnkronos) – Vittoria. Anzi, no. Dopo 17 giorni di guerra contro l'Iran, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe essere vicino a dichiarare la vittoria. Ma mentre Washington può rivendicare il successo delle operazioni militari, resta aperta la vera incognita: come reagirà Teheran. "L'Iran è una tigre di carta", dice e ripete Trump. Con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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