Il 3 luglio 2026 i The Kolors si esibiranno al Mirano Summer Festival in occasione del ventesimo anniversario della manifestazione. La band si esibirà sul palco della città veneta, portando la propria musica in un evento che si svolgerà nel contesto di un festival che coinvolge vari generi musicali e pubblico locale e regionale. La serata si inserisce nel cartellone della rassegna estiva, che ogni anno richiama diversi artisti.

Il 3 luglio 2026 il palco del Mirano Summer Festival accoglierà i The Kolors, che tornano nella città veneta per celebrare il ventesimo anniversario della rassegna musicale. L’evento, parte di un programma estivo che si estende dal 26 giugno al 18 luglio, vede la partecipazione della band pop dopo il loro precedente intervento avvenuto nel 2024. Un modello di gestione territoriale tra musica e solidarietà. La rassegna non rappresenta soltanto una vetrina per grandi nomi della scena nazionale, ma si configura come un progetto sociale strutturato attorno all’Associazione Volare 4.0. Questa realtà coordina circa 250 volontari che sostengono l’organizzazione del festival, che avviene in sinergia con Contatto Srl e le emittenti Radio Company e Radio Wow. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - The Kolors al Mirano Summer Festival: musica e solidarietà nel 2026

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Prima il nuovo singolo, ora i palchi. I The Kolors riaprono il capitolo live con le prime date del 2026, tra festival e piazze estive. Che tipo di scaletta ti aspetti durante questo tour Leggi l’articolo completo su Allmusicitalia.it https://www.allmusicitalia.it/p=21823 - facebook.com facebook

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