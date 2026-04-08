I The Kolors in concerto al Mirano Summer Festival 2026

I The Kolors sono pronti a esibirsi di nuovo al Mirano Summer Festival il 3 luglio 2026, alle ore 21. Questa sarà la prima data del loro tour estivo, che prevede tappe in diverse città italiane. La band torna sul palco dopo due anni di assenza, offrendo ai fan un nuovo concerto nel calendario di questa stagione. L’evento si svolge nella località ospitante, con la band che si prepara a eseguire i propri brani dal vivo.

I The Kolors tornano a due anni di distanza sul palco del Mirano Summer Festival: la band sarà protagonista il prossimo 3 luglio 2026, a partire dalle ore 21, in quella che sarà la prima tappa del tour estivo che li porterà in giro per tutta Italia.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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