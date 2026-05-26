minori scomparsi impegno e formazione per la polizia di stato

Il 25 maggio si celebra la Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi. La Polizia di Stato ha annunciato attività investigative, campagne di sensibilizzazione e programmi rivolti a famiglie, giovani e scuole per prevenire e contrastare il fenomeno.

In occasione della Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi del 25 maggio, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative rivolte a famiglie, giovani e mondo della scuola. In particolare, per l’anno 2026, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha partecipato alla campagna di sensibilizzazione, “Home Should Be Safe”, promossa dalla Fondazione Amber Alert EU indirizzata a fornire consigli utili agli adulti (genitori, insegnanti, allenatori, vicini, operatori sanitari) su come riconoscere i segnali e comportamenti di un minore che indicano un contesto di violenza domestica, incoraggiando la prevenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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