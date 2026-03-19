Minori stranieri non accompagnati la Svizzera al fianco di Italia e Unhcr

La Svizzera ha annunciato il sostegno all’Italia e all’Unhcr nella gestione dei minori stranieri non accompagnati. La cooperazione tra i paesi mira a rafforzare le azioni di assistenza e protezione per questa categoria di minori. La decisione è stata comunicata in occasione di un evento a Roma, con il fine di migliorare le pratiche e le risorse dedicate a questi giovani.

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - La collaborazione tra Svizzera e Italia in ambito di migrazione, per potenziare gli sforzi compiuti finora dall'Italia nella gestione di complessi flussi migratori, si arricchisce di un nuovo capitolo: nel pomeriggio di oggi, l'Ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti, si è recato in visita presso il centro di accoglienza per minori di Sicignano degli Aburni (Salerno), accompagnato da Marco Notarbartolo, Senior Community-Based Protection Associate di Unhcr e da un rappresentante della prefettura. Il centro di Sicignano degli Alburni accoglie attualmente 25 minori stranieri non accompagnati, prevalentemente di età compresa tra 16 e 17 anni, che risiedono nella struttura da un minimo di 8 ad un massimo di 18 mesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Minori stranieri non accompagnati, la Svizzera al fianco di Italia e Unhcr Articoli correlati Leggi anche: Saldati al Comune i rimborsi per i minori stranieri non accompagnati: “Ma restano criticità aperte” Minori stranieri non accompagnati: tutele in crescitaIn Piemonte le tutele volontarie superano quelle istituzionali per i minori stranieri non accompagnati Nel 2025, per la prima volta, in Piemonte le... Contenuti e approfondimenti su Minori stranieri Temi più discussi: I minori stranieri non accompagnati nel nuovo contesto internazionale; Minori stranieri non accompagnati, in Piemonte crescono le tutele volontarie; Sociale, a Parma sono accolti 128 minori stranieri non accompagnati; Quassù nel silenzio trovano la pace, scappano da guerra e povertà, in Lessinia la comunità per minori stranieri: Molti non avevano mai visto la neve. Sono i datori ad aiutarli a trovare casa. Minori stranieri non accompagnati, la Svizzera al fianco di Italia e UnhcrLa collaborazione tra Svizzera e Italia in ambito di migrazione, per potenziare gli sforzi compiuti finora dall’Italia nella gestione di complessi flussi migratori, si arricchisce di un nuovo capitolo ... adnkronos.com Minori stranieri non accompagnati, il deficit nei conti. Mancano centinaia di migliaia di euroIl Governo non rimborsa più i Comuni al 100%; a Latina la spesa ora supera i 2 milioni di euro, con l'amministrazione che ha difficoltà nella copertura ... latinatoday.it GoodMorning Genova. . #GMG INFANZIA: APERTO CORSO PER TUTORI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Il garante regionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza organizza un nuovo corso per la formazione dei tutori volontari dei minore - facebook.com facebook Garante Piemonte, tutele volontarie minori stranieri più di istituzionali. Ravalli: "Più tutele volontarie significa maggior integrazione e sicurezza" #ANSA x.com