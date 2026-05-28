Un minivan si è ribaltato sulla statale 49 vicino a Brunico, in Alto Adige. Quattro coppie provenienti da Penne sono rimaste coinvolte nell’incidente, con otto persone ferite. Una vittima è stata confermata, mentre dieci persone sono rimaste ferite, tra cui tre in condizioni gravi. La scena si è svolta in un tratto di strada trafficato, con soccorritori che hanno intervenuto rapidamente. La dinamica precisa dell’incidente è ancora da chiarire.

Pescara - Quattro coppie di Penne coinvolte nel grave incidente sulla statale 49 vicino Brunico: una vittima, dieci feriti e tre persone in condizioni gravi. C’è anche una comitiva di Penne tra le persone rimaste ferite nel grave incidente stradale avvenuto in Alto Adige, lungo la statale 49 della Val Pusteria, nei pressi di Brunico. Il bilancio dello schianto, verificatosi intorno alle 9.30 nella zona della galleria di San Lorenzo di Sebato, è pesante: una persona è morta e diversi feriti sono stati trasferiti in ospedale, tre dei quali in condizioni considerate gravi. Sul minivan coinvolto nell’incidente viaggiavano otto abruzzesi, quattro coppie originarie di Penne, che si trovavano in vacanza in Val Pusteria. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Minivan si ribalta in Alto Adige: otto abruzzesi feriti, Penne sotto choc

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