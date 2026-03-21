Una valanga si è staccata dal Tallone Grande della Val Ridanna, in Alto Adige, coinvolgendo 25 persone. L’incidente ha provocato due decessi e cinque feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale con diverse gravità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di salvataggio e gestione dell’emergenza.

Si stacca una valanga sul Tallone Grande, a Racines, in Val Ridanna nell’ Alto Adige: due morti e cinque feriti di cui uno grave. Due scialpinisti sono stati recuperati morti dalle masse nevose, mentre un altro è stato portato dall’elicottero di soccorso austriaco Christophorus alla Clinica universitaria di Innsbruck. La slavina si è staccata alle ore 11:40 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio. La maggior parte fortunatamente è stata però solo sfiorata dalle masse nevose. Sul posto sono giunti con gli elicotteri gli uomini del soccorso alpino Cnsas, Alpenverein e Guardia di finanza, con delle unità cinofile, come anche i vigili del fuoco della zona 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Valanga a Racines in Alto Adige: due morti e cinque feriti

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