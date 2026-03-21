In Val Ridanna, in Alto Adige, una valanga ha provocato due morti e cinque feriti. Sul luogo sono intervenuti numerosi soccorritori con elicotteri e squadre di emergenza per gestire la situazione. L’incidente ha coinvolto diverse persone che si trovavano nella zona al momento della slavina. L’intervento di soccorso è durato diverse ore per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza ai superstiti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Maxi operazione di soccorso con elicotteri e decine di operatori. Un’imponente operazione di emergenza si è svolta in Val Ridanna, in Alto Adige, a seguito di una valanga che ha causato due morti, tre feriti gravi e due feriti lievi. Il bilancio definitivo è stato confermato dalla Centrale di emergenza di Bolzano. L’intervento ha richiesto l’impiego di sei elicotteri e circa ottanta soccorritori, tra cui operatori del soccorso alpino, Guardia di Finanza, vigili del fuoco e unità cinofile, tutti mobilitati per affrontare una situazione particolarmente complessa. La dinamica dell’incidente. La slavina si è staccata intorno alle 11:40 di oggi, 21 marzo, a un’altitudine di 2. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia in Val Ridanna per una valanga: 2 vittime e 5 feriti in Alto Adige

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