Un tranquillo pomeriggio di commissioni in zona Speyer si è trasformato in un incubo per un pensionato 67enne ravennate. L’anziano è stato prima travolto e buttato a terra da un ragazzo straniero in monopattino sul marciapiedi di piazza Farini e poi è stato avvicinato da quest’ultimo che invece di soccorrerlo lo ha minacciato di morte con un coltello in tasca. Solo il sangue freddo del pensionato, che poi ha chiamato il 112, ha evitato il peggio. "Erano circa le 16 (di ieri, ndr) – racconta il 67enne ancora scosso –. Io stavo pagando il parcheggio della macchina in una colonnina perché dovevo andare a rinnovare il bollo all’Aci in piazza Mameli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minacciato dopo l’incidente. Lo travolge in monopattino e gli urla: "Ti uccido"

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Rimini incidente mortale sulla Marecchiese

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