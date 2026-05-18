MotoGp Marquez operato alla clavicola dopo lo spaventoso incidente L' abbraccio di Faenza | Ti aspettiamo presto in pista

Da ravennatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica, durante il Gran Premio di Catalogna, si è verificato un incidente che ha coinvolto il pilota del team faentino Gresini, il quale è finito contro la moto di un altro concorrente. L’impatto è stato violento e ha provocato una caduta spettacolare. Successivamente, il pilota è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla clavicola, che si è concluso con successo. Dopo l’operazione, è stato visto sorridente, mentre i compagni di squadra e i tifosi gli hanno espresso il loro sostegno.

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Intervento superato dopo lo spaventoso incidente di ieri, domenica. Alex Marquez si fa rivedere sorridente dopo il violento incidente in pista avvenuto durante il Gran Premio di Catalogna, quando il pilota del team faentino Gresini è andato a impattare contro la moto di Pedro Acosta, in sella. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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