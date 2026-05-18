MotoGp Marquez operato alla clavicola dopo lo spaventoso incidente L' abbraccio di Faenza | Ti aspettiamo presto in pista

Domenica, durante il Gran Premio di Catalogna, si è verificato un incidente che ha coinvolto il pilota del team faentino Gresini, il quale è finito contro la moto di un altro concorrente. L’impatto è stato violento e ha provocato una caduta spettacolare. Successivamente, il pilota è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla clavicola, che si è concluso con successo. Dopo l’operazione, è stato visto sorridente, mentre i compagni di squadra e i tifosi gli hanno espresso il loro sostegno.

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