Datemi i soldi o vi uccido | arrestato dopo aver minacciato i genitori

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri di Caivano con l’accusa di aver minacciato di morte i propri genitori, pretendendo denaro. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia aggravata. L’arresto è stato eseguito dopo che i carabinieri sono intervenuti su segnalazione della coppia, impaurita dalle sue minacce.

I carabinieri di Caivano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia aggravata un 55enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari - allertati dal 112 - sono intervenuti in un’abitazione per una lite in famiglia. Dalle prime indagini è emerso che i genitori.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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