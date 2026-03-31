Un uomo è stato arrestato a Cassina de’ Pecchi con l’accusa di aver picchiato la moglie davanti ai figli minori. I maltrattamenti erano stati segnalati più volte nel corso degli anni, e le autorità hanno agito dopo le ultime violenze che si sono svolte in presenza dei bambini. La donna ha riportato lesioni e ha deciso di denunciare l’incidente.

Cassina de’ Pecchi (Milano), 31 marzo 2026 – Ormai da anni era vittima dell’uomo che in teoria avrebbe dovuto amarla, suo marito. Aggredita e maltrattata, anche di fronte ai due figli minorenni. Finché ha trovato il coraggio di denunciare e così ha messo la parola fine a un incubo durato fin troppo. Nel pomeriggio del 29 marzo i carabinieri di Gorgonzola sono intervenuti d’urgenza in un’abitazione di Cassina de’ Pecchi, mettendo fine alle violenze domestiche. Un italiano di 44 anni è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso ai danni della moglie 43enne, aggredita con violenza. A incastrare l'uomo la testimonianza della vittima che aveva allertato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Pioltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Picchia la moglie davanti ai figli minorenni: arrestato. I maltrattamenti andavano avanti da anni

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