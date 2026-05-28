Minacce e molestie alla vice sindaca di Ardea | condannato un uomo per il reato di stalking

Un uomo di 47 anni è stato condannato per stalking nei confronti della vice sindaca e assessore del Comune di Ardea. Il Tribunale penale di Velletri ha pronunciato la sentenza. La vicenda riguarda minacce e molestie rivolte alla donna. La condanna segue il processo avviato contro l’imputato. Non sono state rese note ulteriori dettagli sul numero di episodi o sulla durata del reato.

Ardea, 28 maggio 2026 – Il Tribunale penale di Velletri ha concluso il processo contro un uomo di 47 anni, imputato per il reato di stalking commesso ai danni dell’attuale vice sindaca e assessore del Comune di Ardea, Anna Lucia Estero. L’uomo, secondo quanto emerso nel corso del processo, non sarebbe alla sua prima condotta violenta. In passato era già stato coinvolto in un episodio di violenza ai danni di un dipendente pubblico del Comune di Ardea. Le molestie e le minacce nei confronti della vice sindaca si sarebbero intensificate negli ultimi mesi del 2023, rendendo la situazione sempre più insostenibile. La tensione è cresciuta al punto che la stessa Estero ha dovuto richiedere un accompagnamento costante per garantire la propria sicurezza quando si trova fuori dall’abitazione o in luoghi pubblici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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