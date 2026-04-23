Minacce di morte e stalking alla moglie a Terni | condannato 42enne di Spoleto

Un uomo di 42 anni di Spoleto è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione per aver minacciato di morte e perseguitato la moglie, residente a Terni. La vicenda riguarda accuse di atti persecutori che si sono protratte nel tempo, portando alla decisione giudiziaria. La condanna è stata pronunciata nel corso di un procedimento legale che ha evidenziato comportamenti persecutori nei confronti della donna.

È stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione un 42enne di Spoleto, accusato di atti persecutori nei confronti della moglie, residente a Terni. A riportarlo l'edizione odierna del Corriere dell'Umbria. La sentenza è stata emessa dal gip Barbara Di Giovannantonio del Tribunale di Terni con.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Botte, insulti e minacce di morte alla moglie italiana: condannato tunisino Stalking e minacce di morte alla ex. Va ai domiciliari col braccialettoMinacce di morte, appostamenti per controllarla e aggressioni fisiche sia all’ex moglie sia a colleghi e amici della donna. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia; Morti in ambulanza, minacce di morte al figlio di Spada: Denunceremo; Lega, nuove minacce di morte via mail a Simonetta Matone: Muori subito; Minacce di morte ai sanitari del Maggiore: voleva un certificato. Salerno: minacce di morte e liquido infiammabile per recuperare debito, arrestatoStampa I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto N.M. con l’accusa di tentata estorsione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uo ... salernonotizie.it Paura per una donna a Livorno, minacciata di morte e aggredita dall'ex compagno: l'intervento della poliziaGiovane di 23 anni arrestato a Livorno per atti persecutori e danneggiamenti contro la ex compagna. Misura cautelare dopo indagini della Polizia. virgilio.it Un giornalista americano ha contattato il numero israeliano che mandava minacce di morte alla giornalista libanese Amal Khalil chiedendo una spiegazione. Questa è stata la risposta dei criminali: “Queste NON sono persone innocenti… sono giornalisti affilia x.com Le indagini della Procura di Avellino sulle minacce per ottenere la somma di 6.600 euro, in corso di identificazione l'autore materiale della minaccia, avviso di chiusura delle indagini per un cinquantottenne - facebook.com facebook