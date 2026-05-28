Minacce di morte all' avvocato Gianelli che difende l' autore sella strage di via Emilia Centro

Un avvocato che difende l'autore di una strage avvenuta a maggio nel centro di Modena ha ricevuto minacce di morte. L’episodio risale al 16 maggio, quando un uomo di 31 anni ha investito sette pedoni e poi tentato di aggredire un passante con un coltello. Le minacce sono state rivolte all’avvocato coinvolto nel procedimento legale relativo a quell’evento.

Il drammatico episodio dello scorso 16 maggio, quando il 31enne Salim El Koudri ha travolto sette pedoni nel centro di Modena tentando poi di accoltellare un passante, continua a generare pesanti strascichi. Questa volta, a finire nel mirino di una violenta e allarmante campagna d'odio è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Qual è il problema con le minacce di morte reddit

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