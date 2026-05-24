Un avvocato ha ricevuto minacce, portando l’associazione nazionale magistrati a ribadire che la difesa è un diritto inviolabile in ogni fase del processo. L’organizzazione ha affermato che ogni tentativo di delegittimare o intimidire la funzione difensiva contrasta con i principi dello Stato di diritto. La notizia si inserisce in un quadro di attenzione sulle minacce rivolte agli operatori legali, senza ulteriori dettagli sugli autori o le circostanze specifiche.

"La difesa è un diritto inviolabile in ogni Stato e grado di ogni processo e qualunque tentativo di delegittimazione o intimidazione della funzione difensiva contrasta con i principi dello Stato di diritto". Interviene anche la sottosezione dell’associazione nazionale magistrati di Modena a difesa e sostegno dell’avvocato Fausto Gianelli, difensore di Salim El Koundri, responsabile della strage dello scorso sabato in via Emilia centro. Il legale, negli ultimi giorni, è stato infatti destinatario non solo di critiche e insulti ma anche di vere e proprie minacce di morte, sulle quali ora indaga la Digos. "Devi finire sotto terra, sappiamo dove vivi", sono solo alcune delle frasi contro di lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minacce all’avvocato Gianelli . L’associazione nazionale magistrati: "La difesa è un diritto inviolabile"

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