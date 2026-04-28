La vita sorprendente di Raffaele Sollecito | cosa fa oggi davvero!

Dopo un lungo percorso giudiziario, la vita di Raffaele Sollecito ha subito cambiamenti significativi. Oggi si dedica a una nuova attività professionale, lontano dai media e dai processi che lo hanno coinvolto in passato. Le sue giornate si svolgono in modo diverso rispetto al passato, concentrandosi su impegni che non riguardano più il suo passato giudiziario. La sua routine attuale riflette un percorso di rinascita e di nuovi obiettivi.

Dopo anni di processi, cambia tutto per Sollecito. Lontano dai riflettori costruisce una nuova carriera. Ma il passato torna sempre. Negli ultimi anni, la vita di Raffaele Sollecito ha preso una piega inaspettata, lontana dai riflettori che lo hanno reso uno dei volti più discussi della cronaca italiana. Dopo l’assoluzione definitiva nel 2015 per l’omicidio di Meredith Kercher, il suo nome è rimasto legato a un caso simbolo, ma oggi la sua quotidianità racconta una storia molto diversa. Cosa è successo davvero dopo quel lungo periodo giudiziario? Raffaele Sollecito ha scelto di ricominciare puntando su una carriera nel settore tecnologico. Oggi lavora come ingegnere informatico specializzato in cloud computing, ricoprendo il ruolo di cloud architect.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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