Milioni cartelle e misteri I conti dei controlli veterinari in Umbria sono un macello

Notizia in breve

Una cartella esattoriale di 42.958 euro è stata inviata a un’azienda sanitaria umbra, relativa a presunte prestazioni di servizi veterinari per attività di macellazione del 2016. I conti dei controlli veterinari in regione sono al centro di numerosi dubbi, con milioni di euro di crediti e molte cartelle ancora da chiarire. La gestione delle pratiche e dei pagamenti sembra essere molto complessa e poco trasparente.