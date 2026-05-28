Milioni cartelle e misteri I conti dei controlli veterinari in Umbria sono un macello
Una cartella esattoriale di 42.958 euro è stata inviata a un’azienda sanitaria umbra, relativa a presunte prestazioni di servizi veterinari per attività di macellazione del 2016. I conti dei controlli veterinari in regione sono al centro di numerosi dubbi, con milioni di euro di crediti e molte cartelle ancora da chiarire. La gestione delle pratiche e dei pagamenti sembra essere molto complessa e poco trasparente.
Una cartella esattoriale da 42.958 euro. Un credito che l’Azienda Usl Umbria 2 vanta per “presunte prestazioni del servizio veterinario su attività di macellazione risalenti al 2016”. Una società umbra che si oppone, finendo davanti alla Corte di giustizia tributaria dell’Umbria. E il verdetto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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