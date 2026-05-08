Sanità Umbria | conti in pareggio grazie a 103 milioni di iniezione

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sanità in Umbria ha registrato un risultato di pareggio grazie a un finanziamento di 103 milioni di euro. Tuttavia, si pone la domanda su come si sia arrivati a un utile di circa 100 mila euro, considerando che il disavanzo effettivo potrebbe superare i 233 milioni di euro. Le cifre sono state rese note in relazione alla gestione finanziaria del settore sanitario regionale.

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? Domande chiave Come si è ottenuto un utile di soli 100 mila euro? Perché il disavanzo reale supererebbe i 233 milioni di euro? Chi ha deciso di stanziate 103 milioni per coprire i buchi? Perché 55 milioni di euro escono dalle casse della sanità umbra??? In Breve Disavanzo reale di 233 milioni senza i 103 milioni di stanziamento straordinario. Eleonora Pace contesta il pareggio evidenziando perdite strutturali nelle quattro aziende sanitarie. Mobilità sanitaria interregionale registra un saldo .🔗 Leggi su Ameve.eu

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