Incarichi extra universitari da 1.3 milioni la Corte dei Conti processa assessore Cosenza | Eluse controlli ateneo

La Procura regionale presso la Corte dei conti della Campania ha citato in giudizio un assessore di Cosenza dopo che si sono riscontrati incarichi extra universitari per un valore di 1,3 milioni di euro. La Corte dei Conti ha evidenziato che l’assessore avrebbe eluso i controlli dell’ateneo, portando così a un procedimento legale. L’assessore ha ricevuto l’invito a dedurre nel mese di ottobre 2025.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo l’invito a dedurre dell’ ottobre 2025, per l’assessore Edoardo Cosenza arriva la citazione in giudizio della Procura regionale presso la Corte dei conti della Campania. Secondo le indagini, avrebbe espletato una serie di incarichi professionali ritenuti incompatibili con il regime di docente universitario a tempo pieno. All’assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, il vice procuratore generale Davide Vitale contesta un danno alle casse dell’Università Federico II da oltre 1,3 milioni di euro. Gli incarichi a Cosenza – ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria – Analisi e Progettazione Strutturale – sono stati svolti per vari enti (estranei all’inchiesta). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incarichi extra universitari da 1.3 milioni, la Corte dei Conti processa assessore Cosenza: “Eluse controlli ateneo” Articoli correlati Incarichi extra universitari da 1.3 mln, Corte conti processa assessore Cosenza: “Eluse controlli ateneo”Tempo di lettura: 3 minutiDopo l’invito a dedurre dell’ ottobre 2025, per l’assessore Edoardo Cosenza arriva la citazione in giudizio della Procura... Due incarichi esterni nel mirino della Corte dei Conti, Rinnoviamo: "Manca la trasparenza""Le recenti delibere della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna, che hanno censurato il conferimento di incarichi esterni da parte della Giunta...