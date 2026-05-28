Miley Cyrus ha adottato una tartaruga gigante | Non si sa mai chi si può trovare in un rifugio

Miley Cyrus ha adottato una tartaruga gigante di vent'anni abbandonata in un rifugio. L'artista, nota per il suo amore per gli animali, ha deciso di prendersene cura. La cantante collabora con l’associazione Wags and Walk, che si occupa di trovare famiglie ai cani di canile. La tartaruga, trovata in condizioni di abbandono, ora vive con Cyrus.

Miley Cyrus ha adottato una tartaruga gigante di vent'anni che era stata abbandonata in un rifugio. L'ex Hanna Montana è da sempre un amante degli animali e così ha aiutato l'associazione Wags and Walk che si occupa di trovare famiglie a cani di canile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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