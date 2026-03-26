Ricordate Taylor Swift in Hannah Montana? Miley Cyrus ha rivelato la verità sul cameo e il web si divide

Miley Cyrus ha commentato di recente il suo cameo in Hannah Montana, un ruolo apparso nel film del 2009. Durante uno speciale dedicato ai 20 anni della serie, la cantante ha condiviso dettagli sul suo coinvolgimento e ha omaggiato pubblicamente Taylor Swift, ricordando un momento specifico legato a quella partecipazione. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni contrastanti sui social network.

Miley Cyrus torna a parlare di Taylor Swift e lo fa con parole che non passano inosservate. Nello speciale dedicato ai 20 anni di Hannah Montana, la cantante di “ Flowers ” ha ricordato un momento chiave del film del 2009, svelando retroscena e rendendo omaggio al talento della collega. Tra nostalgia, aneddoti e ironia, emerge un rapporto autentico costruito agli inizi delle loro carriere, quando entrambe stavano ancora definendo la propria identità artistica. Nel corso dello speciale celebrativo, Cyrus ripercorre la genesi del cameo di Swift in Hannah Montana: The Movie. All’epoca, la produzione era alla ricerca di un’artista che potesse risultare credibile in una scena ambientata in un fienile, durante una festa nel Tennessee. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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