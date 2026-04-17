Miley Cyrus e Maxx Morando si sposano | Una cerimonia intima e sentita

La cantante e il musicista hanno annunciato di essersi sposati in una cerimonia semplice e riservata. La proposta di matrimonio era avvenuta in Oriente, ma il matrimonio si è svolto in modo intimo, senza grande sfarzo. La cantante ha confermato che la cerimonia non sarebbe stata grandiosa e ha condiviso alcuni dettagli sull’evento, senza fornire ulteriori particolari.

Miley Cyrus dice sì a Maxx Morando. Dopo il matrimonio naufragato con Liam Hemsworth, la cantante sembra aver ritrovato la serenità accanto al batterista della rock band Liily. Le prime indiscrezioni risalgono allo scorso dicembre, sul red carpet di Avatar - Fuoco e cenere, nuovo capitolo della saga di James Cameron a cui Cyrus ha partecipato in quanto interprete di Dream As One, una delle canzone della colonna sonora. In quell'occasione, all'anulare della popstar aveva fatto capolino un vistoso anello con diamante. Poi è arrivata la conferma ufficiale del fidanzamento con il musicista, e adesso si parla già della festa di nozze.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Miley Cyrus e Maxx Morando si sposano: "Una cerimonia intima e sentita" Notizie correlate Miley Cyrus e Maxx Morando, matrimonio in arrivo? Chi è il fidanzatoMatrimonio in arrivo per Miley Cyrus? Scopriamo tutte le curiosità sul suo fidanzato Maxx Morando. Miley Cyrus e Maxx Morando promessi sposi tra red carpet e musicaRoma, 17 aprile 2026 – Il panorama mediatico internazionale vibra per la notizia del fidanzamento ufficiale tra Miley Cyrus e Maxx Morando, una... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bologna-Aston Villa: è il terzo incrocio in diciotto mesi, inglesi favoriti ma partita aperta; Miley cyrus: fidanzamento e successo musicale confermati; Giudice Sportivo, squalificati 32ª giornata: ci sono Ferguson, Gudmundsson e McKennie. Dopo la proposta di matrimonio in Oriente, la popstar sceglie la sobrietà. Non sarà un kolossal hollywoodianoÈ ufficiale: Miley Cyrus e Maxx Morando si sposano. La proposta di matrimonio a sorpresa in Giappone, la cerimonia intima e sentita: leggi tutti i retroscena. gazzetta.it La proposta in Giappone, l’anello su misura, la sorpresa: Miley Cyrus è pronta a dire sìEmergono nuovi dettagli sul fidanzamento di Miley Cyrus e Maxx Morando, ufficializzato a dicembre scorso, e sul futuro matrimonio ... amica.it La celebre cantante americana e il talentuoso batterista dei Liily confermano ufficialmente le nozze imminenti mostrando un anello prezioso e celebrando quattro anni di un amore nato nel 2021 Leggi l'articolo #MileyCyrus - facebook.com facebook Il ritorno (estetico) degli Anni Duemila. Miley Cyrus: "Hannah Montana, farà sempre parte di chi sono" #ANSA x.com