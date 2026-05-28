A Milano, nella Villa Scheibler, si è aperto il Festival del Libro Ucraino 2026. L’evento si concentra sulla relazione tra letteratura e trasformazioni sociali in Europa. Sono stati presentati anche i racconti di ucraini residenti in Italia da più di trentacinque anni. La manifestazione prevede incontri, presentazioni e discussioni con autori e lettori. La rassegna si svolgerà fino a una data ancora da comunicare.

? Punti chiave Come influenzerà la letteratura i processi di trasformazione sociale in Europa?. Chi sono gli ucraini che vivono in Italia da trentacinque anni?. Come proteggerà Wikipedia l'identità ucraina attraverso i dati digitali?. Cosa troveranno i bambini nei laboratori creativi di Villa Scheibler?.? In Breve Sabato 30 maggio musica con Antonietta Incardona, Federico Limardo e Marianna Tognin.. Fondazione Ismu presenta relazione sulla comunità ucraina in Italia dopo 35 anni.. Domenica 31 maggio attività digitali coordinate da Wikipedia Italia e comunità ucraina.. Programma include laboratori per bambini e mostre di moda e design a Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, Villa Scheibler ospita il Festival del Libro Ucraino 2026

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