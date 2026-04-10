Villa de Claricini ospita la presentazione del libro di Senarli e Merli

Sabato 11 aprile alle 17, Villa de Claricini accoglierà la presentazione del libro scritto da Pietro Senaldi e Giorgio Merli. Il giornalista e l’esperto di strategie industriali saranno presenti per discutere del loro lavoro e rispondere alle domande del pubblico. L’evento si svolgerà nella storica sede, offrendo l’occasione di conoscere da vicino i contenuti del volume e di interagire con gli autori.

Il giornalista Pietro Senaldi e l’esperto di strategie industriali Giorgio Merli saranno ospiti sabato 11 aprile alle ore 17.30 a Villa de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco per la presentazione del loro ultimo libro “Sveglia! Le bugie che ci impoveriscono. Le verità che ci. 🔗 Leggi su Udinetoday.it A Podenzano la presentazione del libro "La caduta dei Pendragon" di Davide MerliSabato 14 marzo 2026, alle ore 18, alla Sala Nicola Scotti del Palazzo della Cultura di Podenzano (piazza Ghisoni), si terrà la presentazione del... Leggi anche: Calici sotto le stelle a Villa de Claricini Si parla di: Torna il Festival delle Dimore Storiche FVG: 24 residenze aprono le porte il 25 e 26 aprile. Villa de Claricini, preziosi arredi e prodotti biologiciUna piccola Versailles nel cuore del Friuli, conservata con cura maniacale per i dettagli e circondata da giardini sui quali l'Europa investe 2 milioni di euro (fondi Pnrr). E' la Villa de Claricini ... rainews.it Riapre al pubblico l’elegante Villa de Claricini DornpacherCon l’arrivo della bella stagione Villa de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco, alle porte di Cividale del Friuli (Udine), si prepara ad accogliere nuovamente il pubblico che avrà così ... siviaggia.it