A Milano si svolge il Festival del Libro Ucraino, un evento che promuove la cultura ucraina attraverso presentazioni, incontri e mostre. La manifestazione mira a favorire lo scambio culturale tra Ucraina e altri paesi europei, coinvolgendo autori, editori e pubblico. L’evento si tiene nel centro della città e si protrarrà per diversi giorni, offrendo uno spazio di confronto e diffusione delle opere letterarie ucraine.

A Milano la cultura ucraina torna a essere occasione di incontro, dialogo e confronto europeo. Il 30 e 31 maggio Villa Scheibler, nel quartiere nord-ovest della città, ospiterà la seconda edizione del Festival del Libro Ucraino, iniziativa promossa dall’associazione Ucraina Più – Milano insieme alla Fondazione Pasquale Battista. Due giornate dedicate alla letteratura, all’editoria e alle arti, con un programma che intreccia libri, musica, fotografia e riflessioni sul ruolo della cultura, mettendo al centro il Paese invaso più di quattro anni fa dalla Russia di Vladimir Putin. Il festival nasce con l’obiettivo di rafforzare il dialogo culturale tra Ucraina, Italia ed Europa, creando uno spazio aperto a editori, autori, professionisti del settore e pubblico internazionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il Festival del Libro Ucraino porta l’Europa culturale nel cuore di Milano

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