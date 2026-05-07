Nella giornata di oggi, alcune zone della Lombardia sono state colpite da una forte grandinata, che ha causato il blocco di diverse strade, tra cui la Statale dei Giovi. Le autorità hanno emesso un’allerta per i fiumi, in particolare il Seveso, dove il livello dell’acqua si è alzato notevolmente, rischiando di provocare l’esondazione in alcune aree di Milano. La situazione continua a essere monitorata attentamente.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la grandine sulla viabilità della Statale dei Giovi?. Quali aree di Milano rischiano l'esondazione per il livello del Seveso?. Dove sono stati segnalati i blocchi stradali più critici oggi?. Perché le temperature sono crollate drasticamente nei passi alpini?.? In Breve Allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico fino alle ore 6 di giovedì 7 maggio.. Monitoraggio costante dei fiumi Seveso e Lambro per prevenire esondazioni nel nodo milanese.. Temperature sotto i 6 gradi e neve sopra i 1800 metri in Valtellina e Valchiavenna.. Passo dello Spluga e Passo del Bernina ghiacciati dopo la grandinata del 6 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia sotto la grandine: strade bloccate e allerta per i fiumi

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