Roma sotto al temporale | pioggia grandine e strade allagate Infiltrazioni all'aeroporto di Fiumicino

Roma si è svegliata sotto un temporale che ha portato pioggia intensa e grandine, causando allagamenti in diverse zone della città. All’aeroporto di Fiumicino si sono verificati infiltrazioni d’acqua, mentre le strade di Ostia sono state imbiancate dai chicchi di grandine. Tuoni e fulmini si sono scatenati nel cielo sopra la capitale, contribuendo a un quadro meteorologico difficile.

Roma si sveglia sotto alla pioggia e alla grandine in questa giornata di allerta meteo gialla: chicchi imbiancano le strade di Ostia, tuoni e fulmini in città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

