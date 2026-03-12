Roma sotto al temporale | pioggia grandine e strade allagate Infiltrazioni all'aeroporto di Fiumicino

Roma si è svegliata sotto un temporale che ha portato pioggia intensa e grandine, causando allagamenti in diverse zone della città. All’aeroporto di Fiumicino si sono verificati infiltrazioni d’acqua, mentre le strade di Ostia sono state imbiancate dai chicchi di grandine. Tuoni e fulmini si sono scatenati nel cielo sopra la capitale, contribuendo a un quadro meteorologico difficile.

Roma si sveglia sotto alla pioggia e alla grandine in questa giornata di allerta meteo gialla: chicchi imbiancano le strade di Ostia, tuoni e fulmini in città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Grandine a Roma sud e sul litorale: strade allagate e traffico in tilt(Adnkronos) – Un violento temporale si è abbattuto oggi, giovedì 12 marzo, su Roma, dove una improvvisa bomba d’acqua ha colpito diversi quartieri...

Forte grandinata a Roma Nord, pioggia e temporale: grossi chicchi imbiancano le stradeRoma Nord e provincia nel primo pomeriggio di oggi sono interessate da una forte grandinata che ha imbiancato le strade.

Mourning in Italy! Rome closes all train stations! 99,000 people were left without electricity!

Contenuti e approfondimenti su Roma sotto

Temi più discussi: Roma sotto la grandine, quartieri imbiancati: le immagini in rete; Maltempo a Roma, allerta gialla per piogge e temporali giovedì 12 marzo; Allerta Meteo, continua la saga dei temporali pomeridiani: forti per tutta la settimana. Nel weekend tornano freddo e neve; Clan Troncone, sequestro da 5 milioni di euro.

Roma sotto al temporale: pioggia, grandine e strade allagate. Infiltrazioni all’aeroporto di FiumicinoRoma si sveglia sotto alla pioggia e alla grandine in questa giornata di allerta meteo gialla: chicchi imbiancano le strade di Ostia, tuoni e fulmini in ... fanpage.it

Bomba d'acqua su Roma, allerta meteo per temporali e venti forti: quanto durerà il maltempo?Roma stretta nella morsa del maltempo che sta portando piogge battenti e un sensibile calo della visibilità. La giornata di oggi, giovedì 12 marzo 2026, è segnata ... leggo.it

Roma, si lamenta per il rumore sotto casa: uomo gli stacca dito a morsi Una scena da film horror sul litorale romano. A Torvajanica, la notte scorsa, un uomo è sceso in strada per allontanare alcune persone in evidente stato di ebbrezza che stavano facen facebook

La cucina “de Roma” sotto le palme della #Florida. Da Salvo ho trovato la voglia di far ricordare i sapori di una città e la tradizione di una cucina unica come quella della Città Eterna. Profumi e piatti che diventano un ponte tra il cuore dell’Italia e la costa degli x.com