A Milano, in via Inganni, un incendio si è sviluppato nel vano di un ascensore, portando all’evacuazione dello stabile. Durante l’intervento dei vigili del fuoco, 18 persone sono state portate in ospedale per intossicazione. Le fiamme hanno danneggiato parte della cabina e dell’area circostante. Nessuna vittima è stata segnalata, ma le autorità hanno avviato le verifiche sull’origine del rogo.

Una nube di fumo nero si è propagata nel cuore della notte in un palazzo di via Inganni, a Milano. A causarla un incendio scoppiato nell'ascensore. Non appena i residenti se ne sono accorti, è partita la chiamata ai vigili del fuoco e al 118. Sarebbero 18 le persone portate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per sospetta intossicazione, nessuno di loro sarebbe grave. Sono state necessarie oltre due ore per spegnere le fiamme., L'incendio sarebbe scoppiato poco prima l'1 del mattino. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incendio. Insospettiti dal fumo e dall'odore di bruciato, i residenti hanno allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, scoppia un incendio nel vano ascensore: 18 ricoverati per intossicazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fumo tossico nel vano ascensore invade un palazzo di Milano: 18 persone in ospedaleNel centro di Milano, nel cuore della notte, il fumo tossico proveniente dal vano dell’ascensore si è diffuso nel palazzo, invadendo anche le scale.

Milano, incendio nell’ascensore di un palazzo: 18 persone intossicateNella notte, un incendio ha coinvolto l’ascensore esterno di un palazzo in via Inganni a Milano, provocando l’intossicazione lieve di 18 persone.

Temi più discussi: Grosso incendio nella notte: in fiamme decine di auto (video); Incendio in Piazza Duomo durante la festa scudetto dell'Inter; Devastante incendio a Settimo Milanese: rogo nella notte in un autodemolitore; Il video dell’incendio che ha distrutto un centro di autodemolizione a Settimo Milanese.

Milano, incendio nell’ascensore di un palazzo: 18 persone intossicateMilano – L’incendio di un ascensore esterno in una palazzo di via Inganni a Milano ha causato la scorsa notte l'intossicazione lieve di 18 persone che, comunque, sono state portate in vari ospedali ... ilgiorno.it

Settimo Milanese, scoppia un violento incendio in un centro di autodemolizione / VideoMILANO (ITALPRESS) – Un violento incendio è scoppiato intorno alle 2 della notte scorsa all’interno di un centro di autodemolizione, nel comune di Settimo Milanese, in via Keplero. Le fiamme non hanno ... msn.com